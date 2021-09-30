Правительство и ЦБ РФ проработают запуск «зеленой» ипотеки

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Власти РФ и Банк России прорабатывают возможность запуска «зеленой» ипотеки в стране. Об этом рассказала в четверг, 30 сентября, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, Банк России уже выпустил рекомендации для компаний-эмитентов по «зеленой» повестке.

— Но чтобы была «зеленая» ипотека, нужны «зеленые» здания — то есть достаточно экологичные здания, под которые можно бы было привлекать «зеленые» кредиты, — добавила Юдаева.

Она добавила, что часть банков начинают сами запрашивать у ЦБ информацию в рамках ESG-повестки, которая основана на экологической, социальной и управленческой ответственности.

Юдаева подчеркнула, что данную экологическую практику нужно сделать «не столько рекомендованной, сколько ближе к обязательной», пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Москва вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития.

Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.