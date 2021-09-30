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Андрей Бочкарев сообщил, что для ГКНИЦ имени Хруничева разработана схема инженерного обеспечения

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев сообщил, что для ГКНИЦ имени Хруничева разработана схема инженерного обеспечения
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Для высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева разработана комплексная схема инженерного обеспечения. Она учитывает утвержденную планировку улично-дорожной сети. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Комплексная схема инженерного обеспечения высвобождаемой территории Центра Хруничева включает более 100 километров сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, сетей связи, — рассказал он.

По его словам, уже утверждена планировка улично-дорожной сети центра. В ее рамках реконструируют 1,5 километра дорог, построят два автомобильных моста и восемь километров улиц районного и местного значения.

В данный момент вместе с зарубежными и отечественными архитектурными бюро «Мосинжпроект» разрабатывает концепцию будущих мостов, сообщил директор компании Юрий Кравцов.

— Оба моста планируется сделать четырехполосными — по две полосы в каждую сторону. Длина моста, который будет построен в створе улицы Новозаводская, составит 440 метров, протяженность моста, запланированного к строительству в створе улицы Мясищева, составит 350 метров, — отметил он.

В начале августа Бочкарев рассказал, что монтажные работы металлических перекрытий на площадке Национального космического центра выполнены на 87 процентов. Уже закончено строительство монолитных конструкций на первом этаже башни НКЦ и половины самого первого этажа. Само здание будет расположено на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

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