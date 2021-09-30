Названы шесть знаков зодиака, которые попадают под сильное влияние Луны

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Астрологи перечислили несколько знаков зодиака, которые меняются до неузнаваемости из-за влияния фаз Луны.

Например, люди, рожденные под знаком Льва, переосмысливают все происходящее и начинают относиться более скептически к поставленным задачам и проблемам. Они становятся более открытыми к новым знакомствам и даже могут простить давних врагов.

Импульсивные и упрямые Овны становятся более чуткими и осмотрительными. Они начинают легко воспринимать окружающий мир, а негативные эмоции постепенно сменяют внимательность и вдумчивость.

Представители знака зодиака Рак лишаются искренности и могут приврать в некоторых моментах. В период полнолуния Рак может показаться мрачным и грубым. Если Луна только начинает расти — представители знака ведут себя задорно и энергично.

Весы могут впасть в апатию. Луна заберет у них все силы, поэтому выбраться из «ленивого» периода будет сложно. Но после прокрастинации может начаться очень продуктивное и динамичное время.

А вот знак зодиака Телец начнет растрачивать свое время и энергию впустую. Под влиянием Луны Телец может необдуманно потратить деньги и ввязаться в какую-нибудь авантюру.

Люди со знаком Водолей станут во всем искать подвох. У них пропадет уверенность в себе, а на первый план встанут забытые комплексы и страхи. Луна придаст им раздражительности, сообщает Пятый канал.

Ранее астролог Лиана Жемчужная назвала самые ревнивые знаки зодиака.