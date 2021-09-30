Московский полумарафон перенесли на май 2022 года в связи с эпидемиологической обстановкой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный полумарафон перенесли на май 2022 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, на сайте мероприятия.

— В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией региональных властей Московский полумарафон перенесен на май 2022 года. Точная дата забега будет объявлена позже, после получения необходимых согласований, — говорится в сообщении.

Все участники, которые зарегистрировались в соревнованиях, смогут принять участие в забеге в 2022 году. По желанию человек может вернуть свой взнос.

Забег должен был состояться 24 октября 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России наступает сложный период в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. Она также поблагодарила членов Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере за их работу. Голикова призвала всех жителей России быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких.