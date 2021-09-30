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Столичный суд арестовал управляющего директора Сбербанка по делу о мошенничестве

Виктория Сикерина

Происшествия
Столичный суд арестовал управляющего директора Сбербанка по делу о мошенничестве
Фото: moscow-live

Тверской суд Москвы заключил под стражу управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе ведомства.

В суде уточнили, что подозреваемого арестовали до 28 ноября текущего года.

— Судом вынесено постановление об избрании в отношении Евгения Зака, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2021 года, — написали в пресс-службе районного ведомства.

По версии правоохранительных органов, Евгений Зак фигурирует в деле вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Он был директором Фонда, которому Ракова выделяла денежные средства.

Также Тверской суд заключил под стражу юридического консультанта и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максима Инкина. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, передает РИА Новости.

В среду, 29 ноября, бывшую замглаву Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову заподозрили в хищении более 50 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что обыски прошли не только у экс-замминистра и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения.

В четверг, 30 сентября, стало известно, что Марина Ракова не пришла на допрос, отключила телефоны, перестала общаться с родственниками и не явилась на работу.

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