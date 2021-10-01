Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

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Похудеть без вреда для иммунной системы, а также сохраняя все группы продуктов, может каждый человек. С таким мнением поделилась врач-диетолог член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

— Если при снижении веса все группы продуктов сохраняются в рационе, то это безопасно. Конечно, на этот период мы создаем определенный дефицит в калориях, чтобы у организма была необходимость расходовать собственную жировую ткань в качестве источника энергии, — отметила Круглова в беседе с телеканалом «Москва 24».

Также диетолог напомнила, что нормальный темп снижения веса – минус два килограмма в месяц. Но если речи идет о человеке, который страдает ожирением, то это могут быть четыре-пять килограммов.

Если человеку тяжело переносить снижение веса, то стоит обратиться к диетологу. Врач может дать индивидуальные рекомендации. Для поддержания иммунной системы при похудении, в питании должны присутствовать фрукты, овощи, листовая зелень и ягоды, отметила Круглова.

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