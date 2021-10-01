«Легко и без побочек»: Роспотребнадзор рассказал о вакцинации пожилых людей

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Пожилым людям очень важно прививаться, так как они находятся в группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора, они переносят вакцинацию легко и без побочек.

— Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Вакцинация является надежным способом защититься от тяжелых последствий коронавируса, передает слова из сообщения РИА Новости.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что прививаться пожилым людям можно даже с различными хроническими заболеваниями, но не в фазе обострения.

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Целью этого дня является привлечение ответственности к проблемам людей пожилого возраста.

Закон о бесплатной вакцинации в частных и ведомственных клиниках вступил в силу 1 октября. Теперь клиники-участники программы ОМС будут прививать граждан по эпидемическим показаниям в медицинских организациях.