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Иммунолог объяснил, возможно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

Ирина А. Игнатенко

Общество
Иммунолог объяснил, возможно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Заболевание и гриппом, и коронавирусной инфекцией вполне вероятно в нынешний сезон. Протекание болезней в этом случае будет особенно тяжелым, отметил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, в прошлый сезон гриппа практически не было, поэтому шансы подхватить две инфекции были минимальны. В настоящее время ситуация изменилась.

— У нас два новых штамма, которые раньше не циркулировали, при этом иммунитет потерян еще с прошлого сезона, поэтому вероятность заразиться коронавирусом и гриппом есть, — рассказал собеседник ФАН.

Он также добавил, что двойное заражение особенно опасно для людей старше 70 лет, а также для тех, у кого имеются серьезные хронические заболевания.

Также специалист рассказал, чтов 2010 году проходили исследования, в ходе которых обнаружили, что примерно в 15 процентах случаев грипп сочетался с ОРВИ.

30 сентября педиатр-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что текущая волна коронавируса в России стабилизируется только к середине декабря. Этот период будет довольно тяжелым, отметил специалист.

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