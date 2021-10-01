Около 10 тысяч «умных» фонарей установят в столице до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До конца 2021 года в Москве планируют установить еще около десяти тысяч «умных» фонарей. Они будут оснащены контроллерами для передачи сигналов в центр управления сетями. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей. До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч, — сообщил заместитель мэра.

Благодаря тому что фонари будут оборудованы контроллерами, диспетчер сможет дистанционно управлять светильниками: регулировать яркость света, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. В случае возникновения проблемы сигнал поступит напрямую специалисту, и он вышлет на место бригаду.

— Повсеместное внедрение и применение новых технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии, — заключил Бирюков.

Как отмечает заместитель мэра, параллельно оборудуют опоры освещения радиометками для сбора сведений о светильниках. Благодаря этому эксперты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря и материал, из которого он изготовлен.

30 сентября сообщалось, что на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Специалисты посадят луковицы цветов до наступления первых заморозков. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров.