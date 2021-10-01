Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 10 тысяч «умных» фонарей установят в столице до конца года

Дарья Чентаева

Город
Около 10 тысяч «умных» фонарей установят в столице до конца года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До конца 2021 года в Москве планируют установить еще около десяти тысяч «умных» фонарей. Они будут оснащены контроллерами для передачи сигналов в центр управления сетями. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей. До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч, — сообщил заместитель мэра.

Благодаря тому что фонари будут оборудованы контроллерами, диспетчер сможет дистанционно управлять светильниками: регулировать яркость света, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. В случае возникновения проблемы сигнал поступит напрямую специалисту, и он вышлет на место бригаду.

— Повсеместное внедрение и применение новых технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии, — заключил Бирюков.

Как отмечает заместитель мэра, параллельно оборудуют опоры освещения радиометками для сбора сведений о светильниках. Благодаря этому эксперты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря и материал, из которого он изготовлен.

30 сентября сообщалось, что на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Специалисты посадят луковицы цветов до наступления первых заморозков. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров.

Читайте также:
МоскваПетр БирюковБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте