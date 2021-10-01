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Более 100 иностранцев станут участниками Всемирного конгресса учителей истории в столице

Дарья Чентаева

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Более 100 иностранцев станут участниками Всемирного конгресса учителей истории в столице
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более ста зарубежных гостей примут участие во Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Он состоится 4–7 октября в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказал секретарь оргкомитета по подготовке и проведению конгресса Евгений Осипов.

— На данный момент мы можем сказать, что в очном режиме будут 64 иностранных участника из 38 стран мира — это все основные страны, основные континенты. Из российских участников в очном формате будут участвовать более 200 человек из 60 регионов России. То есть у нас, в общем, большой охват. Плюс, и российские, и зарубежные участники могут еще присоединяться в онлайн-формате. Таким образом иностранных участников у нас будет более сотни, — сообщил секретарь оргкомитета.

По словам академика Российской академии наук, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, такой интерес к мероприятию вызван неспроста. Сейчас для общества повысилось значение истории, наблюдается мировая обеспокоенность тем, как история преподается в школах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 28 сентября, началось голосование заключительного этапа конкурса «Учитель года России — 2021». Отдать свой голос может любой желающий. Имя победителя станет известно 3 октября во время церемонии закрытия второго тура конкурса.

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