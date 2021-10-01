Этнографическая олимпиада началась в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для жителей столицы началась олимпиада «Москва — столица многонациональной России». Интеллектуальное соревнование состоится в пятый раз, ее участниками могут стать не только учащиеся, но и учителя и родители. Об этом сообщается на сайте московского департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Олимпиада будет состоять из двух дистанционных этапов. На каждом из них необходимо ответить на вопросы о культуре, традициях и обычаях народов, проживающих в России, за 90 минут.

— Выполняя олимпиадные задания, москвичи расширят свой кругозор и повысят уровень этнокультурной грамотности. Первый этап пройдет с 1 октября по 1 ноября, второй — с 1 марта по 1 апреля, — сообщается в материале.

Кроме того, для того чтобы получить дополнительные баллы, нужно выполнить практико-ориентированные задания или принять участие в этнокультурных мероприятиях.

— Мероприятия проводятся в том числе и в онлайн-формате: в московском детском фестивале национальных культур «Мой дом — Москва», акции «Большой этнографический диктант», национальных праздниках и других. Жители столицы могут поделиться своими впечатлениями в социальных сетях с хештегом #этноолимпиада. Итоговый результат участника складывается из суммы всех баллов, полученных за участие в активностях олимпиады, — отметили в ведомстве.

Победители станут известны в мае в каждой возрастной группе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.