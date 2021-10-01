Эксперт рассказала, чем можно заменить кофе

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Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, что делать людям, которым противопоказан кофеин.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на аналоги.

— Цикорий является аналогом кофе, но эти напитки не равноценны, хоть он и содержит большое количество полезных веществ, — отметила она в комментарии Nation news.

Кроме того, Елизавета Тихонова советует отдать предпочтение индийскому муссонному кофе, который долго выдерживается под дождем. В этом случае из зерна вымывается кофеин, и вкус напитка становится не таким крепким.

Эксперт также отметила, что не стоит пить более трех чашек кофе в день.

До этого врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, кому не стоит пить кофе. Так, напиток не рекомендован тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например, повышенная возбудимость.