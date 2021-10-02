Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт предложил увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт предложил увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Штраф за отсутствие маски в общественных местах предлагается увеличить. Также необходимо снова вести просветительскую работу о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением, — передает ТАСС слова Исаева.

Масочный режим – единственная действенная мера. Кроме этого, эксперт предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на COVID-19 методом ПЦР-диагностики. Этот метод позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса.

Новая волна коронавирусной инфекции пока что не выглядит такой угрожающей, как первые три, заключил Исаев.

В среду, 29 сентября, общественный транспорт Москвы усилил контроль за соблюдением масочного режима. Проверки усиливаются по рекомендациям врачей и для сохранения высокого уровня безопасности.

Читайте также:
маскиШтрафыпандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте