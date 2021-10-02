Эксперт предложил увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Штраф за отсутствие маски в общественных местах предлагается увеличить. Также необходимо снова вести просветительскую работу о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением, — передает ТАСС слова Исаева.

Масочный режим – единственная действенная мера. Кроме этого, эксперт предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на COVID-19 методом ПЦР-диагностики. Этот метод позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса.

Новая волна коронавирусной инфекции пока что не выглядит такой угрожающей, как первые три, заключил Исаев.

В среду, 29 сентября, общественный транспорт Москвы усилил контроль за соблюдением масочного режима. Проверки усиливаются по рекомендациям врачей и для сохранения высокого уровня безопасности.