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Боевая техника российской армии получит покрытие-хамелеон

Виктория Храменкова

Технологии
Боевая техника российской армии получит покрытие-хамелеон
Фото: Минобороны РФ

Боевые машины российской армии получат маскировочное покрытие-хамелеон. Оно будет способно менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта.

— Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники, — сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Подобной маскировкой планируется оснащать различную бронетехнику, например танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Комплекс маскировки состоит из отдельных пластин с электрохромным покрытием. Благодаря этому, копируется цвет и структура окружающего ландшафта, пояснил источник. Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды.

Впервые электрохромный материал был показан холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех») на выставке «Армия-2018» в рамках проекта создания экипировки солдата будущего следующего поколения.

12 сентября «ВМ» писала, что Минобороны России направит в войска более 240 новейших танков. Парк танков обновляется ежегодно, а новые образцы уже зарекомендовали себя во время использования в различных климатических условиях.

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