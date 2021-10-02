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Эксперты напомнили россиянам о неустойчивости погоды

Виктория Храменкова

Общество
Эксперты напомнили россиянам о неустойчивости погоды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Резкие изменения температуры воздуха в России могут говорить о «нервозности» климата. Из-за этого возникают сложности в прогнозировании зимней погоды 2021 года. Об этом рассказали эксперты Михаил Юлкин, Игорь Мохов и Андрей Киселев.

Изменчивый климат на территории России может быть связан с тем, что в регионах меняется циркуляция атмосферы. Также на его неустойчивость влияют междесятилетние колебания, рассказали специалисты в беседе с РБК.

Год может начинаться со стадии Ла-Нинья, когда в тропиках Тихого океана становится аномально холодно, а также с Эль-Ниньо — с аномально жаркой погодой. На данный момент климат находится в нейтральной стадии, но год, вероятно, закончится на холодной стадии.

— Наши оценки показывают, что повышена вероятность блокирования зонального переноса, которая может привести к жаре летом и к морозам зимой, — уточнил Игорь Мохов.

Непредсказуемость погоды — следствия глобального потепления, считает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин. В России теплеет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Будущие зимы в стране могут быть слишком теплыми или слишком холодными.

В среду, 30 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Москве. Он поставил под сомнение заявление представителя направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace, согласно которому зима будет щедра на аномалии.

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