Диетолог Гинзбург назвал наименее полезную рыбу

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал наименее полезную рыбу.

— Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства, — сообщил он.

Также врач отметил, что у традиционной речной рыбы много полезных свойств, но о речных продуктах юго-восточной Азии так нельзя сказать. Кроме того, не очень высоко ценится и выращенный в реке лосось. Гинзбург предполагает, что это зависит от того, чем кормят рыбу.

— Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас, — пояснил диетолог в беседе с телеканалом «Звезда».

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