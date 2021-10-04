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Диетолог Гинзбург назвал наименее полезную рыбу

Юлия Курганова

Общество
Диетолог Гинзбург назвал наименее полезную рыбу
Фото: youtube.com

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал наименее полезную рыбу.

— Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства, — сообщил он.

Также врач отметил, что у традиционной речной рыбы много полезных свойств, но о речных продуктах юго-восточной Азии так нельзя сказать. Кроме того, не очень высоко ценится и выращенный в реке лосось. Гинзбург предполагает, что это зависит от того, чем кормят рыбу.

— Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас, — пояснил диетолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Врачи рассказали о витаминах, которые нужны пожилым людям. Им крайне важно разнообразно питаться, чтобы организм получал необходимые витамины и минералы. Наиболее часто у пенсионеров выявляется дефицит витаминов В и Д, а также кальция. Такой недостаток может приводить к обострению и развитию различных заболеваний.

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