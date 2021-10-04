Сын погибшего при крушении самолета Ту-154 пассажира раскрыл детали авиакатастрофы

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Сын одного из погибших в результате крушения российского самолета Ту-154 Борис Калиновский рассказал, что украинские офицеры на момент учений находились в состоянии алкогольного опьянения.

— Несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель, — поделился мужчина.

Он отметил, что радиус поражения ракет С-200 не учитывался при выстрелах.

Так, по мнению собеседника «КП», можно сделать вывод, что власти Украины создали совсем маленькую зону ограничений вокруг учений. Ее радиус составлять около 70 километров. При этом радиус действия С-200 — примерно 300 километров.

Калиновский подытожил, что Украине стоило перекрыть международную трассу во время учений. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить авиакомпании компенсацию, которая могла бы покрыть все затраты на облеты этой зоны, однако потом все об этом забыли.

В 2011 году специалисты Киевского НИИ судебной экспертизы решили, что судно было поражено с верхней стороны множеством твердых предметов. Ученые также пришли к выводу, что украинская ракета не успела бы достичь той точки, в которой находился борт на момент крушения.

Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, был сбит над Черным морем 4 октября 2001 года. Погибли все находившиеся на борту 78 человек. В самолет попала украинская зенитная ракета из комплекса С-200В, выпущенная в ходе проводившихся в Крыму российско-украинских учений.