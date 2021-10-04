Сестра политика Галины Старовойтовой Ольга скончалась в Петербурге

Фото: страница Ольги Старовойтовой в Facebook

Ольга Старовойтова, которая является младшей сестрой убитой 23 года назад депутата и социального активиста Галины Старовойтовой, скончалась в Санкт-Петербурге в понедельник, 4 октября. Об этом сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

— Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку, — написал он на своей странице в Facebook.

Причины смерти пока неизвестны.

Депутат Государственной Думы, председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита из огнестрельного оружия в подъезде собственного дома 20 ноября 1998 года. По версии, установленной следствием, убийцами были участники «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин. Преступников нанял Юрий Колчин.