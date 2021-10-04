Косметолог назвала эффективный способ омоложения лица и шеи

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Врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер рассказала, как нужно ухаживать за кожей лица и шеи, чтобы она всегда выглядела молодо и свежо.

— Для лица и шеи я советую средства с ниацинамидом, поскольку он позитивно действует на микроциркуляцию кожи, защищает ее, усиливает синтез коллагена, защитных липидов кожи. Средства в осенний период особенно полезны: они стимулируют и восстанавливают кожу. Обратите на них пристальное внимание. Даже если вы можете купить только одно средство, купите продукт с ниацинамидом. Для чувствительной кожи хорошо подойдет сыворотка, где есть еще и антиоксиданты, — объясняет эксперт в интервью для YouTube-канала «Косметологов.нет».

Компонент ниацинамид помогает удерживать влагу в коже, что замедляет процессы старения. Наносить уходовые средства — как кремы, так и тоники, пенки и сыворотки — нужно не только на лицо, но и на всю зону декольте.

Ранее косметолог рассказала, как нужно ухаживать за кожей 40+. Для того чтобы дольше оставаться молодой, необходимо использовать целый комплекс процедур как домашних, так и салонных, а также использовать дневные и ночные средства увлажнения кожи.