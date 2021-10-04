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Жителей Подмосковья предупредили об опасных лесных животных

Ирина А. Игнатенко

Общество
Жителей Подмосковья предупредили об опасных лесных животных
Фото: pexels.com / Janko Ferlic

Леса Московской области богаты дичью, но при этом могут быть небезопасны для самих охотников. Об этом рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

Так, наибольшую опасность представляют медведи.

— Нужно помнить, что в Подмосковье все больше медведей. И при загонной охоте вполне можно встретить медведя, что несет опасность для охотника, — пояснил Латыш в комментарии «Радио 1».

Не меньшую угрозу, чем медведи, могут представлять и крупные копытные, в частности, кабан. Это очень быстрый зверь, обладающий острыми клыками.

Эксперт пояснил, как избежать столкновения с опасным зверем. Нужно либо залезть куда-то наверх или спрятаться за дерево. Также не стоит терять бдительность и быть во всеоружии.

Латыш добавил, что охота — мероприятие повышенной опасности, поэтому всегда нужно слушать рекомендации егерей и четко следовать правилам, как и куда стрелять.

Ранее эксперт рассказала, как животные в подмосковных лесах готовятся к зимнему сезону.

лесЖивотныеПодмосковье
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