Около 7 тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилею совместной жизни

Фото: Пресс-служба Госдумы

С начала текущего года уже около 7 тысяч семей из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Денежную выплату можно оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе. Получить средства может один из супругов.

Для получения выплаты необходимо подать заявление. В дальнейшем она будет назначаться автоматически, передает РИАМО.

На полувековой юбилей совместной жизни жителям Подмосковья выплачивают 5000 рублей, на 55 лет – 6 000 рублей, на 60 лет – 7 000 рублей, на 65 лет – 8 000. рублей, на 70 лет и более – 9 000 рублей.

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