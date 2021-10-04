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Около 7 тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилею совместной жизни

Ирина А. Игнатенко

Общество
Около 7 тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилею совместной жизни
Фото: Пресс-служба Госдумы

С начала текущего года уже около 7 тысяч семей из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Денежную выплату можно оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе. Получить средства может один из супругов.

Для получения выплаты необходимо подать заявление. В дальнейшем она будет назначаться автоматически, передает РИАМО.

На полувековой юбилей совместной жизни жителям Подмосковья выплачивают 5000 рублей, на 55 лет – 6 000 рублей, на 60 лет – 7 000 рублей, на 65 лет – 8 000. рублей, на 70 лет и более – 9 000 рублей.

Ранее стало известно, что в России появится День отца. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.

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