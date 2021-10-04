Полицейские провели профилактический рейд на «народных тропах» Киевского направления МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице прошел профилактический рейд по снижению травматизма, повышению уровня безопасности граждан и пресечению нарушений ими правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские дежурили на так называемых народных тропах 72-го километра перегона Нара — Латышская Киевского направления МЖД. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова.

Видео: МВД на транспорте

Люди, переходящие железнодорожные пути в неположенных местах, подвергают себя опасности. Правоохранители вместе с дорожным отделом комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Наро-Фоминского городского округа, представителями Московско-Киевской дистанции пути ОАО «РЖД», а также ФГП ВО на ЖДТ проводили профилактические беседы с гражданами, раздавали агитационные листовки с правилами поведения на железной дороге и последствиями их нарушения.

1/3 Фото: МВД на Транспорте 2/3 Фото: МВД на Транспорте 3/3 Фото: МВД на Транспорте

Были выявлены несколько административных правонарушений по статье «Проход по железнодорожным путям в неустановленном месте». Нарушителей доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, что более 1,7 тысячи пешеходов-нарушителей нашли сотрудники ГИБДД Москвы в ходе рейда 28 сентября. Особое внимание обращалось на переход улицы в неположенном месте, переход на красный свет или рядом с движущимся транспортом. С детьми-пешеходами и их родителями сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы.