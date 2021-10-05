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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Франц + Полина»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Франц + Полина»
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 7 октября приглашает москвичей и гостей столицы в кинотеатр «Поклонка» на бесплатный просмотр фильма «Франц + Полина».

Один из самых сильных фильмов про войну снят по повести Алеся Адамовича «Немой». По сюжету в 1943 году в одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того, чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их постояльцами. Но успеет ли юный солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того как поступит новый приказ?

В картине главные роли сыграл потрясающий актерский дуэт Светланы Ивановой и Адриана Тополь. Замечательная музыка Анджея Петраса подчеркивает атмосферу фильма. И в финале — страшные взрослые глаза мальчика Казика и жуткий крик Полины.

Картина стала дебютом режиссера Михаила Сегала. Встреча с ним зрителей ждет перед просмотром ленты.

Участие в мероприятии по билетам в музей и по регистрации, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы 5 октября открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскроются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.

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