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Форум классных руководителей впервые прошел в Подмосковье

Ирина А. Игнатенко

Общество
Форум классных руководителей впервые прошел в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Форум классных руководителей впервые состоялся в Подмосковье. В нем приняли участие несколько тысяч человек со всего региона.

В рамках форума педагоги посетили мастер-сессии, на которых делились своим опытом решения актуальных задач воспитания.

— Классный руководитель — это важный человек в жизни каждого школьника. На его плечи ложится не только образовательная функция, но и организационная, а также воспитательная, — отметила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Власти региона вводят дополнительные поощрения для тех, кто ведет классное руководство. Каждый месяц они получат дополнительно по 11 000 рублей. Это федеральная выплата в размере 5000 рублей, а также региональная — в размере 6000 рублей, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что около 100 тысяч цифровых открыток отправили москвичи педагогам в День учителя. Цифровые открытки приходили на электронную почту учителей. День учителя отмечается в России 5 октября.

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