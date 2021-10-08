«Такие актеры — особая каста»: Иосиф Пригожин поздравил Леонида Куравлева с юбилеем

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Такие актеры, как Леонид Куравлев, — особая каста, их нужно заносить в Красную книгу. Об этом в комментарии заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он поздравил всеми любимого артиста с юбилеем, отметив, что фильмы с участием Леонида Вячеславовича являются одними из его любимых.

— Я желаю Леониду Вячеславовичу крепкого здоровья, здоровья его родным и близким. Выражаю благодарность за его роли, за его красоту жизни, за его достоинство. Он потрясающий артист, — сказал Пригожин в комментарии ФАН.

По мнению Пригожина, актеры старшего поколения очень самобытны и уникальны, они создают определенную атмосферу фильма.

8 октября, 85-летний юбилей отмечает выдающийся советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, передает RT.

Он дебютировал в кино в конце 1950-х, а первую известность ему принесла главная роль в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень» 1964 года. Всего Куравлёв снялся более чем в 200 картинах.

24 сентября Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста Игоря Ясуловича.