«Такие актеры — особая каста»: Иосиф Пригожин поздравил Леонида Куравлева с юбилеем
Такие актеры, как Леонид Куравлев, — особая каста, их нужно заносить в Красную книгу. Об этом в комментарии заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Он поздравил всеми любимого артиста с юбилеем, отметив, что фильмы с участием Леонида Вячеславовича являются одними из его любимых.
— Я желаю Леониду Вячеславовичу крепкого здоровья, здоровья его родным и близким. Выражаю благодарность за его роли, за его красоту жизни, за его достоинство. Он потрясающий артист, — сказал Пригожин в комментарии ФАН.
По мнению Пригожина, актеры старшего поколения очень самобытны и уникальны, они создают определенную атмосферу фильма.
8 октября, 85-летний юбилей отмечает выдающийся советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, передает RT.
Он дебютировал в кино в конце 1950-х, а первую известность ему принесла главная роль в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень» 1964 года. Всего Куравлёв снялся более чем в 200 картинах.
24 сентября Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста Игоря Ясуловича.