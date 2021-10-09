Трамваи вновь начнут следовать до площади Сокольническая Застава по выходным

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Сокольническая Застава Карта всех событий

С субботы, 9 октября, по выходным дням трамваи № 45 будут следовать по своему обычному маршруту — до площади Сокольническая Застава. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Остановка «Метро «Сокольники» будет вновь находится во 2-м Полевом переулке, передает агентство городских новостей «Москва».

2 октября сообщалось, что после остановки «Метро «Сокольники» трамваи будут ехать до пункта «Клуб Русакова» вместо Сокольнической Заставы по выходным дням. Это было связано с проведением ремонтных работ на путях. В будни трамвай следовал по обычному маршруту.

В среду, 6 октября, «ВМ» писала, что на юге и востоке столицы появятся две новые трамвайные линии. По этому поводу начались обсуждения на портале «Активный гражданин». При этом еще 15 остановок общественного транспорта и трамваев, в частности, обустроят в рамках реализации проекта. Также специалисты планируют благоустроить улицы Чертановскую, Дорожную, Красный Маяк и Подольских Курсантов.