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Правительство России подготовило параметры новой системы оплаты труда медиков

Дарья Чентаева

Общество
Правительство России подготовило параметры новой системы оплаты труда медиков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда врачей для запуска профильного пилотного проекта в семи регионах России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, зарплата будет определяться по единым для всей страны правилам. В нее будут входить оклад и стимулирующие и компенсационные выплаты. Таким образом, у работников здравоохранения вырастет не только доля оклада в заработке, но и общий заработок.

Планируется, что в 2022 году система оплаты труда для врачей будет применена в семи российских регионах, на территории которых находятся 440 медицинских учреждений. Регионы отбирались на основе максимально различающихся параметров оплаты труда. В ведомстве заявили, что в ближайшем времени проект будет представлен на общественное обсуждение.

Данная реформа создана для того, чтобы обеспечить достойный уровень заработных плат при нормальной нагрузке, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в Министерстве труда заявили, что пособие по безработице в России увеличат.

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