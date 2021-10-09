«Украли жучки для прослушки?»: американцы осудили выходку сотрудников посольства США в Москве

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Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех военнослужащих корпуса морской пехоты США, которые, предположительно, украли у посетителя кафе в Москве рюкзак.

Некоторые пользователи Сети осудили поведение своих земляков. Многие признались, что те заслужили наказание.

— Я бы предложила им покинуть Россию вместо привлечения к уголовной ответственности, — поделилась Victoria Ann.

— Они заслуживают этого, — высказал свое мнение Endi Zen.

— Я в шоке от произошедшего, — добавила Harper Duncan.

Некоторые начали рассуждать о причинах случившегося.

— Зачем они это сделали… Украли жучки для прослушки? — написал пользователь Kirk Nienaber.

В пятницу, 8 октября, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил, что в полицию поступило заявление о краже рюкзака.

Потерпевший рассказал, что его вещи пропали из кафе на улице Сретенке. По данному факту возбудили уголовное дело, наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве. Молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет являются военнослужащими корпуса морской пехоты.

Профильное подразделение МВД РФ через МИД направило в американское посольство в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета. Это необходимо, чтобы провести следственные действия в отношении задержанных.

Ранее стало известно, что именно находилось в похищенном из кафе рюкзаке.