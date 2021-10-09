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Как сэкономить на покупке первого автомобиля

Игорь Синельников

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Общество
Как сэкономить на покупке первого автомобиля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Водителям-новичкам лучше покупать первое авто на вторичном рынке: благодаря этому получится максимально снизить затраты. Однако не стоит выбирать слишком старый автомобиль, чтобы избежать регулярного ремонта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

По словам специалиста, первый автомобиль может быстро надоесть своему владельцу и он захочет от него избавиться.

— Первая машина однозначно не должна быть новой: есть риск очень быстро «наиграться» и продать ее. Важно понимать, что новая машина при покупке теряет в стоимости гораздо больше, чем подержанная, — рассказал эксперт.

Бревдо отметил, что у новичков высок риск попадания в ДТП. В таком случае повредить бывшую в употреблении машину будет не так жалко, а детали для кузовного ремонта легко получится найти в сервисе авторазборки. Это позволит сэкономить на ремонте, посоветовал автоэксперт.

При покупке машины на вторичном рынке лучше отдать предпочтение как можно более исправному автомобилю, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Многие говорят, что лучше научиться ездить на очень старых машинах. Я с этим не согласен. Машина должна быть достаточно свежа и крепка, чтобы из-за регулярных поломок не пропало желание на ней ездить, — пояснил эксперт.

Бревдо обратил внимание на то, что перед покупкой первого авто человеку нужно внимательно изучить все предложения на рынке. Люди редко продают машины, с которыми нет никаких проблем, заключил специалист.

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