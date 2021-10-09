Пенсионер на самодельном летательном аппарате совершил жесткую посадку под Калининградом

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Под Калининградом 84-летний мужчина совершил жесткую посадку на самодельном летательном аппарате. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Следствием установлено, что 9 октября 2021 года около 12 часов 55 минут с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области мужчина 1937 года рождения осуществил взлет на самодельном летательном аппарате, который спустя несколько минут после взлета совершил жесткую посадку, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Мужчину доставили в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Позже его обломки обнаружили на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района края.