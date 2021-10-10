В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 20 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Сообщается, что во Внукове задержано четыре рейса, а отменено три. В Домодедове три рейса задержали. Также в Шереметьеве было задержано пять рейсов и отменено восемь.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что вывозных рейсов из Марокко будет не пять, а два. Они состоятся 10 и 17 октября. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.

Во вторник, 5 октября, стало известно, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также география полетов расширена в Индию и Испанию. Отмечается, что данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах по возобновлению полетов ни в одну из этих стран. Также не все из открытых стран готовы принимать туристов.