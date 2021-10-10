Ученые рассказали о неизвестных ранее способностях птиц

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Поведение птиц при поиске корма на растительности изучили ученые из Бристольского университета. Они выяснили, что пернатые запоминают невкусных или ядовитых гусениц, чтобы не повторить этот опыт.

— Киноварные мотыльки имеют очень узнаваемый вид. Они также живут и питаются только крестовником, который сам имеет характерные желтые цветы. Мы показали, что птицы знают, что цветы крестовника являются сигналом опасности, поскольку свидетельствуют о токсичной добыче, — говорят авторы работы, пишет журнал Current Biology.

Для того чтобы проверить это, ученые изготовили макеты ядовитого киноварного мотылька с яркой оранжево-черной окраской, а также муляжи других гусениц с обычной окраской. Их поместили на крестовник, а также на кусты ежевики, где обычно киноварные мотыльки не живут.

На крестовнике осталось гораздо больше муляжей. Из эксперимента следует, что птицы старались питаться на ежевике.

В конце сентября специалисты Мосприроды провели летнюю перепись водоплавающих птиц, согласно которой с июня по август 2021 года на природных территориях столицы на свет появилось свыше 1,1 тысячи птенцов. Среди этого количества насчитывается 964 утенка крякв, 102 утенка огарей, 52 утенка камышниц и других.