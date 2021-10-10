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Уголовное дело по факту крушения самолета возбудили в Татарстане

Анастасия Колоскова

Происшествия
Уголовное дело по факту крушения самолета возбудили в Татарстане
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Татарстане. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следственный комитет также опубликовал видео с места крушения борта, где работают криминалисты.

Видео: пресс-служба Следственного комитета

Первый заместитель руководителя аппарата президента Татарстана Ильнур Гарипов сообщил, что тела всех погибших в авиакатастрофе доставят в Набережные Челны, где 11 октября начнется опознание их родственниками.

По поручению министра здравоохранения республики в онкодиспансере Набережных Челнов начал работать центр психологической помощи для родственников погибших и пострадавших при крушении самолета, пишет ТАСС.

Утром в субботу, 9 октября, в Мензелинском районе Татарстана разбился самолет L-410 Turbolet. На его борту находились 22 человека, включая парашютистов местного аэроклуба. Есть жертвы.

При крушении удалось выжить шести человекам от 30 до 50 лет, пятеро из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии в больнице скорой помощи в Набережных Челнах. Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани.

Позже в ТАСС сообщили, что за пострадавшими из Жуковского вылетел спецборт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями.

О том, что известно о катастрофе и ее предполагаемых причинах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».

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