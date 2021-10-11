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Евросовет продлил санкции из-за химического оружия

Михаил Алимов

В мире
Евросовет продлил санкции из-за химического оружия
Фото: Скриншот видео Youtube-канала SANA

Европейский совет продлил санкции в отношении отдельных людей и организаций, которые применяли или распространяли химическое оружие. Их продлили на один год — до 16 октября 2022 года. В санкционном списке присутствуют и россияне.

Решение вступит в силу 16 октября, когда его опубликуют в официальном журнале, передает РИА Новости.

В списках, введенных в 2018 году, фигурируют 15 физических лиц и две организации. Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза, их активы в Европе заморожены, а также гражданам ЕС запрещено передавать людям и организациям, находящимся под санкциями, деньги. Среди них российская и сирийская организации, пять граждан Сирии и 10 россиян.

До этого первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола о необходимости введения новых санкционных мер в отношении России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе. Сенатор отметил, что подобная политика не вызывает уважения.

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