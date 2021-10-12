Фасаду дома 1910 года в Гагаринском переулке вернули первоначальный облик

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Гагаринский переулок, 9/5 Карта всех событий

Специалисты вернули исторический цвет фасаду дома, который построили в 1910 году, в Гагаринском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили во вторник, 12 октября, в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Архитектором дореволюционного здания выступил Иван Герман. По его авторскому проекту фасад дома выполнили без облицовочного слоя. Впоследствии за многие десятки лет стены неоднократно перекрашивали.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы и Москомархитектуры изучили архивные документы и фотографии и приняли решение вернуть зданию исторический цвет. Для этого они подобрали оттенок, который максимально подходит под изначальный.

Перед нанесением краски ремонтники обработали фасады средством против грибка, а также обновили поврежденные кирпичи и затерли швы.

— После покрыли фасадной краской с повышенной стойкостью к воздействию любых погодных явлений. Полностью работы по капитальному ремонту здания планируется завершить до конца 2021 года, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия. В настоящий момент близятся к завершению работы в особняке Ольги Кирьяковой и доходном доме И. М. Коровина.