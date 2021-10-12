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Более 20 тысяч москвичей сделали ЭКГ в центрах госуслуг с помощью кардиокресла

Михаил Алимов

Город
Более 20 тысяч москвичей сделали ЭКГ в центрах госуслуг с помощью кардиокресла
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С помощью специального кардиокресла москвичи уже более 22 тысяч раз сделали электрокардиограмму (ЭКГ). Аппараты установлены в 25 центрах госуслуг по всему городу, а сама процедура занимает одну минуту. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству Московского центра инновационных технологий в здравоохранении и российской компании по производству высокотехнологичных приборов измерения показателей работы сердца CardioQVARK, сообщила во вторник, 12 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы создаем для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах «Мои документы» — там есть кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за одну минуту, — рассказала заммэра.

Результаты обследования после можно будет увидеть в электронной медкарте. При обнаружении каких-либо отклонений на телефон пациента придет соответствующее СМС-сообщение с рекомендацией обратиться к специалисту.

Чаще всего данные процедуры проходят люди от 30 до 40 лет, а больше всего москвичей ей воспользовались в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково, передает официальный сайт мэра столицы.

11 октября стало известно, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в 20 общественных местах и МФЦ.

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