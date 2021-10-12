Иммунолог объяснил, при каком условии в РФ нужна будет вакцина нового типа

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Необходимость создания препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа появится в том случае, если эффективность существующих вакцин снизится на 50 процентов. Об этом во вторник, 12 октября, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, вирус активно мутирует и пытается противостоять коллективному иммунитету.

— И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету еще уменьшится. А если он станет меньше 50 процентов, вакцинация станет практически бессмысленной, и нужно будет делать новую вакцину, — заявил врач.

Он также порекомендовал привиться одним из тех препаратов, которые доступны в РФ уже сейчас, чтобы «не пройти еще один круг».

Жемчугов добавил, что количество заболевших по стране растет в основном из-за мутации вируса. Таким образом инфекции удалось снизить эффективность существующих препаратов уже примерно на 30 процентов.

Эксперт заключил, что рост заболеваемости также отмечается среди молодого населения, пишет ТАСС.

В России по данным на 8 октября полностью привились от коронавирусной инфекции 42,4 миллиона человек. Только первый компонент получили 47,8 миллиона россиян, а еще 2,1 миллиона прошли ревакцинацию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она назвала вакцинацию важнейшим методом снижения смертности от COVID-19.