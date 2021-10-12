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«Направить потоки беженцев»: Лавров раскрыл цели НАТО после ухода из Афганистана

Полина Долганова

Политика
«Направить потоки беженцев»: Лавров раскрыл цели НАТО после ухода из Афганистана
Фото: МИД РФ

Североатлантический альянс после ухода из Афганистана стремится перенаправить свои силы в Азию и послать в регион потоки афганских беженцев. Об этом во вторник, 12 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Мы видим целенаправленные попытки «разогреть» обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Свою лепту вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, создаваемые в логике «холодной войны» и политики сдерживания, — сказал Лавров на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, геополитическая ситуация в регионе остается достаточно напряженной. Так, например, в настоящее время можно наблюдать попытки НАТО расшатать механизмы взаимодействия между разными государствами. Непосредственное участие в этом принимают структуры узкого формата эксклюзивного состава, а также военные блоки.

— В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев, — цитирует министра РИА Новости.

Он подытожил, что НАТО игнорирует вопросы об ответственности своих экспериментальных действий и заставляет соседей Афганистана решать накопившиеся проблемы.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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