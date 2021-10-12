Свидание в театре обернулось для москвича потерей 11 тысяч рублей

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Москвич лишился 11 тысяч рублей после знакомства с девушкой в интернете. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился 39-летний житель столицы. Он рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Когда мужчина предложил ей встретиться, она заявила, что он может сходить с ней в театр.

Билет для себя девушка якобы приобрела заранее, а своему ухажеру предложила выкупить соседнее место на тот же спектакль. Для этого она прислала ему ссылку на сайт, где это можно сделать.

Мужчина перешел по ссылке, ввел данные своей карты, с которой списалась сумма, вдвое превышающая стоимость билета.

Мужчина сообщил об этом своей знакомой. В ответ на это она отправила ему новую ссылку. История повторилась: с карты потерпевшего вновь списались деньги. После этого девушка перестала выходить на связь.

Москвич сообщил о случившемся правоохранителям. По его словам, ему нанесен ущерб в размере 11 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Недавно «Вечерняя Москва» писала, что лжеполицейский заставил пенсионерку сбросить с балкона 600 тысяч рублей. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и попросил помочь поймать преступника. Для этого доверчивая москвичка сняла со счета деньги и в назначенное время сбросила их с балкона. По словам злоумышленника, в этот момент преступника якобы должны были задержать, после чего деньги бы вернули. В итоге лжеполицейский скрылся с деньгами, но позже его задержали.