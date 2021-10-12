Мужчина похитил из магазина в столице товаров более чем на 6,5 тысячи рублей

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

Столичная полиция задержала 55-летнего приезжего мужчину, который подозревается в магазинной краже. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в торговом зале магазина, расположенного в районе Лефортово. Злоумышленник набрал желаемых товаров и попытался тайно покинуть магазин, минуя кассира.

Вскоре его задержали. По словам администрации магазина, похититель пытался вынести товаров на сумму более 6,5 тысячи рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого «ВМ» сообщала о водителе такси, который заметил у своего клиента крупную сумму денег, отвозя его до пункта назначения в ночное время. После этого у него созрел коварный план. Он сообщил об увиденном своему знакомому, предложив ему подъехать к месту завершения поездки и ограбить пассажира.

Когда тот подошел к своему дому, его уже поджидал сообщник таксиста. Последний сначала завел беседу с мужчиной, а затем выхватил у него борсетку с деньгами и убежал. Позже оба участника преступления были задержаны.