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Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний после ДТП в Сочи

Иван Юминов

Происшествия
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний после ДТП в Сочи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке к следователям полиции для дачи показаний после ДТП в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России во вторник, 12 октября.

— Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий, — говорится в сообщении.

Следователи также проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем Mercedes, отмечает «МВД Медиа».

Как стало известно «ВМ», Собчак покинула место ДТП спустя всего семь минут после случившегося. Водитель Mercedes на допросе признался, что осознавал незаконность своих действий и пытался избежать столкновения.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак

9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

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