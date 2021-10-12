Ясновидящая Кажетта назвала самых вредных мужчин по знаку зодиака

Фото: Личный архив Кажетты

Шаманка и ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве» о знаках зодиака, представители которых отличаются вредным характером.

Скорпион

По мнению шаманки, Скорпионы — самые вредные мужчины по знаку зодиака. Им присущи такие способности, как жалить и обижать, причем порой без весомой на то причины. Нельзя сказать, что это доставляет представителям знака особое удовольствие, но без этого их жизнь лишена эмоций, а это важный критерий для жизни со Скорпионом. Поэтому если на вашем пути появился он, Скорпион, то будьте готовы играть в игру «Кто кого ужалит», главное — не переходить рамки дозволенного.

Водолей

Жизненный принцип некоторых мужчин-Водолеев звучит именно так: «Сделал гадость — живи в радость». Всякий Водолей мнит себя коварным кукловодом и самопровозглашенным наместником Князя тьмы на земле, но на деле, конечно, просто мелкий вредина и пакостник. Мужчина-Водолей любит покатать на эмоциональных качелях свою второю половинку, что является еще одним минусом этого знака. С годами это чувство в нем не утихает, а лишь возрастает.

Овен

Если на своем пути девушке довелось встретить Овна, то пиши пропало. Или готовься бежать в аптеку за антидепрессантами. По своей натуре мужчины этого знака упрямы и эгоистичны. Абсолютно не воспринимают критику и мнение, которое расходится с их убеждениями. Скорее всего, они будут вечно доказывать, навязывать и вести постоянную борьбу с человеком, пока тот все-таки не сдастся и не признает их правоту. Одним словом, вредины!

Телец

Упрямый вредина и вечный бунтарь. Тельцы все близко воспринимают к сердцу, легко раздражаются и злятся. Для Тельцов важно доказать свою правду всеми способами. От его колкой критики страдают как незнакомые люди, так и родные. В отношениях с женщинами мужчина-Телец ведет себя как капризный ребенок. Терроризирует свою партнершу, мучает вечными проверками и бесконечно сражается за свободу.

Рак

Представителей этого знака зодиака смело можно назвать одними из самых вредных. Они винят в своих проблемах окружающих, но только не себя. Однако в плане быта Раки — идеальные люди. Они хозяйственные и заботливые. Но все эти плюсы перечеркиваются их негативным настроем к жизни.

Козерог

Непростой и замкнутый в самом себе знак зодиака. Козерогам нравится вредничать, а их поступки окружающим порой очень сложно понять. Люди этого знака очень расчетливые во всем. Они не дают эмоциям оказаться главнее разума. Даже в отношениях со своим партнером Козероги не теряют ясности ума, а их поведение очень эгоистичное. Мужчины-Козероги зачастую меркантильные, они не считают, что обязаны предпринимать какие-то романтические жесты, красиво ухаживать за возлюбленной и оберегать ее. Любовные отношения Козероги выстраивают на взаимовыгодной основе. Дружат люди этого знака лишь с теми, кто может принести пользу.

Стрелец

Мужчины этого знака зодиака не будут замыкаться в себе: если они чем-то недовольны, вы об этом обязательно узнаете. А уж если он недоволен вами, то держитесь: амплитуда вредности колеблется от недовольного тона голоса до битья посуды и громких скандалов. Однако стоит отметить, что вся вредность Стрельцов вытекает из-за борьбы за справедливость. Им просто важно, чтобы все было так, как они считают правильным.

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