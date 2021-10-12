Исследователи назвали процент теряющих вкус людей при COVID-19

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Потеря или изменение вкуса при коронавирусе затрагивает около трети пациентов с данным диагнозом. Это следует из исследования ученых в США во вторник, 12 октября.

Данные симптомы обычно появляются на ранней стадии COVID-19 и проходят спустя полгода у большинства пациентов. Исследователи выяснили, что эти симптомы не всегда взаимосвязаны, что привело к их отдельному изучению.

Специалисты в рамках работы изучили 241 статью с участием почти 139 тысяч пациентов. Потерей или нарушением вкуса из них страдали примерно 33 тысячи человек.

Наибольший показатель отмечен среди людей от 36 до 50 лет, а женщин во всех возрастных группах оказалось больше, чем мужчин. Исследователи связали данный факт с более высокой сенсорной чувствительностью женщин.

Потеря вкуса возникает при многих заболеваниях, но лишь в случае с коронавирусом она помогает диагностировать заболевание на ранней стадии. При этом ученым не удалось установить биологический механизм в основе данных хемосенсорных симптомов.

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Одной из возможных причин этого может быть усиление выделения вируса в слюне или повреждение вкусовых клеток вирусом. Кроме того, в основе симптома может лежать воздействие вируса на мозг, повреждающее нейронные сети, отмечает medRxiv.