Исследователи назвали процент теряющих вкус людей при COVID-19
Потеря или изменение вкуса при коронавирусе затрагивает около трети пациентов с данным диагнозом. Это следует из исследования ученых в США во вторник, 12 октября.
Данные симптомы обычно появляются на ранней стадии COVID-19 и проходят спустя полгода у большинства пациентов. Исследователи выяснили, что эти симптомы не всегда взаимосвязаны, что привело к их отдельному изучению.
Специалисты в рамках работы изучили 241 статью с участием почти 139 тысяч пациентов. Потерей или нарушением вкуса из них страдали примерно 33 тысячи человек.
Наибольший показатель отмечен среди людей от 36 до 50 лет, а женщин во всех возрастных группах оказалось больше, чем мужчин. Исследователи связали данный факт с более высокой сенсорной чувствительностью женщин.
Потеря вкуса возникает при многих заболеваниях, но лишь в случае с коронавирусом она помогает диагностировать заболевание на ранней стадии. При этом ученым не удалось установить биологический механизм в основе данных хемосенсорных симптомов.
Одной из возможных причин этого может быть усиление выделения вируса в слюне или повреждение вкусовых клеток вирусом. Кроме того, в основе симптома может лежать воздействие вируса на мозг, повреждающее нейронные сети, отмечает medRxiv.