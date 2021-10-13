Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября

Фото: СК РФ

Церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным состоится в четверг, 14 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в СК РФ.

— Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал № 15, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Instagram.

12 октября в Следственном комитете России сообщили о смерти бывшего официального представителя ведомства Владимира Маркина. Ему было 64 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Маркина.

Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В последние годы своей жизни Маркин был главой комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками и первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро».

На должности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Маркин проработал с июня 2011 года по октябрь 2016-го.