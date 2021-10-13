Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, чем помочь бездомным перед сезоном холодов

Ирина Игнатенко

Общество
Москвичам рассказали, чем помочь бездомным перед сезоном холодов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С осени в «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» началась подготовка к зиме. Жители столицы также могут помочь бездомным, например отдать ненужные вещи.

— Ближе к холодам спрос на одежду, особенно теплую, возрастает. Мы призываем всех неравнодушных приносить для бездомных одежду и обувь, особенно не хватает мужской, — рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, «Ангару спасения» всегда требуются добровольцы. В настоящее время не хватает медицинских работников, которые могли бы оказать доврачебную помощь бездомным. Например, провести первичный осмотр, перевязать рану, обработать обмороженные конечности — для этого нужны люди с соответствующим образованием, передает РИАМО.

Также для помощи в «Ангаре» требуются парикмахеры и люди для сопровождения маломобильных граждан в МФЦ или медицинское учреждение.

В среднем в «Ангар спасения» ежедневно обращаются порядка 300 человек.

До этого более 14 тысяч москвичей посетили благотворительную акцию «В добрые руки».

Читайте также:
ВолонтерыМосквапомощь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте