Москвичам рассказали, чем помочь бездомным перед сезоном холодов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С осени в «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» началась подготовка к зиме. Жители столицы также могут помочь бездомным, например отдать ненужные вещи.

— Ближе к холодам спрос на одежду, особенно теплую, возрастает. Мы призываем всех неравнодушных приносить для бездомных одежду и обувь, особенно не хватает мужской, — рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, «Ангару спасения» всегда требуются добровольцы. В настоящее время не хватает медицинских работников, которые могли бы оказать доврачебную помощь бездомным. Например, провести первичный осмотр, перевязать рану, обработать обмороженные конечности — для этого нужны люди с соответствующим образованием, передает РИАМО.

Также для помощи в «Ангаре» требуются парикмахеры и люди для сопровождения маломобильных граждан в МФЦ или медицинское учреждение.

В среднем в «Ангар спасения» ежедневно обращаются порядка 300 человек.

До этого более 14 тысяч москвичей посетили благотворительную акцию «В добрые руки».