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Москвичам рассказали о самых востребованных вакансиях в сфере производства

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали о самых востребованных вакансиях в сфере производства
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В сферах производства, добычи и переработки сырья и сельского хозяйства количество вакансий в столице за квартал выросло на пять процентов, а количество предложений за год — на 20 процентов. Но квалифицированных рабочих рук по-прежнему не хватает, уверены специалисты сервиса «Авито Работа».

— Ситуация с квалифицированными кадрами в промышленности остается одной из наиболее сложных. В условиях повышенного спроса зарплаты рабочих специальностей растут заметнее, чем в других профессиях. При этом недостаток работников может быть толчком для развития проектной занятости в различных индустриях. На нашей площадке соискатели проявляют интерес к разным форматам занятости, однако наибольший охват получают работодатели, проверенные сервисом, — рассказал управляющий директор сервиса Артем Кумпель.

Самые высокие средние зарплаты в этой сфере у сварщиков: в России они в среднем получают 50 тысяч рублей. Мастера участка, мастера наладки оборудования и другие квалифицированные представители рабочих специальностей также востребованы и получают в районе 40 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве эта цифра выше и составляет 60 тысяч. Выгодно в столице работать и швеей: при средней по стране зарплате 35 тысяч рублей в Москве такие мастерицы получают 60 тысяч.

Средняя российская зарплата в сферах производства, сельского хозяйства и сырьевого бизнеса составляет 36 тысяч рублей, но она колеблется в зависимости от региона. Так, в Москве она составляет 60 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 50 тысяч, а в Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Уфа, Екатеринбурге и Туле представители таких профессий получают 40 тысяч рублей.

До этого были названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве. Например, специалист по регистрации медицинских изделий может рассчитывать на зарплату до 500 тысяч рублей в месяц. Менеджеру с трехлетним опытом работы готовы платить до 400 тысяч в салоне премиальных напольных покрытий. Зарплату до 300 тысяч рублей предлагают няне со стажем работы не менее трех лет, активной жизненной позицией и действующей визой в США. Ей предстоит ухаживать за шестилетней девочкой.

Также высокую зарплату, до 270 тысяч рублей, предлагают руководителю отдела закупок со стажем не менее пяти лет.

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