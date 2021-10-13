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Более 360 человек за год восстановили документы с помощью службы «Милосердие»

Ирина Игнатенко

Общество
Более 360 человек за год восстановили документы с помощью службы «Милосердие»
Фото: Пресс-служба Госдумы

За девять месяцев текущего года 361 человек смог восстановить документы после обращения в православную службу помощи «Милосердие», сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

Также сообщается, что 598 человек смогли вернуться домой благодаря приобретенным для них билетам. Из них 60 процентов проживают в России, оставшиеся 40 процентов — в странах СНГ, в том числе в Республике Беларусь, на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

В столице действуют 27 проектов службы «Милосердие», расположенных в разных районах города, некоторые программы распространяются на всю страну.

В службе «Милосердие» продолжают поддерживать установленные городом меры безопасности, бездомным доступны маски и санитайзеры.

До этого жителям столицы рассказали, как помочь бездомным перед сезоном холодов. Все желающие могут принести теплую одежду, а также поучаствовать в проекте в качестве волонтеров. Кроме того, сотрудники организации отмечают, что в настоящее время не хватает медиков, которые могли бы оказать доврачебную помощь бездомным.

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