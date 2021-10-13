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«Большая неделя донора» пройдет в Москве

Михаил Алимов

Город
«Большая неделя донора» пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба РНИМУ
Россия, Москва, улица Островитянова, 1с2 Карта всех событий

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова стартует акция «Большая неделя донора». Чтобы стать донором, необходимо прийти в корпус на улице Островитянова, 1, строение 2, и сдать кровь.

Все желающие смогут пройти процедуру с 14 по 16 октября, а также с 18 по 23 октября с 9:00 до 13:00. Перед этим нужно обязательно зарегистрироваться на сайте университета.

Организаторы просят всех, кто хочет сдать кровь, воздержаться от посещения акции:

— если после контактов с болеющими коронавирусом прошло менее 14 дней;

— если после вакцинирования от COVID-19 первым или вторым компонентом прошло менее 30 дней;

— при наличии симптомов простуды.

Кроме того, можно сдать кровь на HLA-типирование, чтобы попасть в реестр возможных доноров костного мозга.

С начала 2021 года уже 322 человека получили звание «Почетный донор Москвы». Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова. Она отметила, что всего с 2008 года такое звание получили более 3100 человек.

Почетные доноры Москвы награждаются нагрудным знаком и удостоверением. Они также получают право на ряд мер социальной поддержки, к которым относятся бесплатный проезд в городском транспорте, скидка на коммунальные услуги и лекарства, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

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