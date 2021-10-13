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«Мог заразиться»: Путин ответил на вопрос о страхе заболеть COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Мог заразиться»: Путин ответил на вопрос о страхе заболеть COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, в ответ на вопрос о страхе заболеть коронавирусом в поездках, отметил, что его работу обеспечивают более 100 человек.

— У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина «Спутник V», — рассказал глава государства.

В поездках российского лидера, по его словам, сопровождают более 100 человек. В их число входят сотрудники пресс-службы, водители и охрана. Они подвергают свое здоровье опасности, в связи с этим «есть о чем подумать», приводит слова Путина РИА Новости.

14 сентября Путин рассказал, что временно переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что вспышка заболеваемости COVID-19 в окружении президента произошла в сентябре.

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Он подчеркнул, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни. Песков также сообщил, что президент сдал тест на COVID-19 — тот оказался отрицательным. В июне Путин в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

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