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Путин посоветовал главам спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире

Иван Юминов

Политика
Путин посоветовал главам спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире
Фото: Администрация президента РФ

Спецслужбам стран СНГ важно четко отслеживать ситуацию в мире и адекватно реагировать на риски и вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами этих ведомств в среду, 13 октября.

— Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски, — рассказал глава государства.

Следует «всесторонне анализировать, просчитывать», как они могут повлиять на безопасность в регионе, добавил он. Кроме того, важно понимать, какие негативные последствия они могут вызвать, и адекватно на них реагировать, приводит слова Путина РИА Новости.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым, он «отрицательный».

Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.

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